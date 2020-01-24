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  • 24.01.2020 10:42
  • Son Güncelleme: 24.01.2020 10:42

Yoğun kar yağışı nedeniyle o yol ulaşıma kapandı

Doğu'da yaşanan etkili kar yağışı nedeniyle 'te 60 köy yolu ulaşıma kapandı. Köy yolları ile birlikte Siirt- arasındaki kara yolunda da ulaşım kesildi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle o yol ulaşıma kapandı

'te, yoğun kar nedeniyle 60 köy yolu ile Siirt- kara yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Geceden itibaren etkili olan kar, kent genelinde hayatı olumsuz etkiliyor.

Yağış nedeniyle 60 köy yolunun ulaşıma kapandığı şehirde, Batman-Siirt kara yolunda da çok sayıda araç yolda kaldı.

Ulaşımın sağlanamadığı kara yolunda şarampole devrilme tehlikesi olan 2 yolcu otobüsü vatandaşlar ve polis ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kara yolları ekiplerinin yolu ulaşıma açma çalışması sürüyor.

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