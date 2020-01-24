



MERDİVENDEN KİTAPLIK

Farklı bir kitaplık ister misiniz? Amerika'da başlayan bir akım kısa sürede Avrupa'ya sıçradı. Evinizde yeni bir kitaplığa ihtiyacınız var. Ancak yeni mobilya tarzı ile masraf yapmak istemiyorsunuz. O zaman evinizde veya işyerinizde eski tahta bir merdiveniniz varsa, sorun çözülmüş demektir. Merdiveni, ortadan ikiye kırıp, çivi ve sonrasında iki tarafı yapıştırdıktan sonra L haline gelen merdiveni duvara asabilirsiniz. Bu farklı kitaplıkta, farklı boyalarla kendi tarzınızı gösterebilirsiniz.