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Eskileri atma yeniden tasarla! 'den hayatınızı kolaylaştıracak önerileri

, tüm dünyada trend hale geldi. Evdeki eskimiş eşyalarını atmayan insanlar, yeteneğini değerlendirdi. Eski bir merdiven kitaplığa dönüştü. Yıllanmış bavul ise koltuk haline geldi. , evde yapabileceğiniz birkaç ‘kendin yap’ fikrini sizler için derledi...



MERDİVENDEN KİTAPLIK
Farklı bir kitaplık ister misiniz? Amerika'da başlayan bir akım kısa sürede Avrupa'ya sıçradı. Evinizde yeni bir kitaplığa ihtiyacınız var. Ancak yeni mobilya tarzı ile masraf yapmak istemiyorsunuz. O zaman evinizde veya işyerinizde eski tahta bir merdiveniniz varsa, sorun çözülmüş demektir. Merdiveni, ortadan ikiye kırıp, çivi ve sonrasında iki tarafı yapıştırdıktan sonra L haline gelen merdiveni duvara asabilirsiniz. Bu farklı kitaplıkta, farklı boyalarla kendi tarzınızı gösterebilirsiniz.

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