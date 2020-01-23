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Eskileri atma yeniden tasarla! İşte 'den evleri şenlendirecek pratikler...

, tüm dünyada trend hale geldi. Evdeki eskimiş eşyalarını atmayan insanlar, yeteneğini değerlendirdi. ları kalemliğe, düğmeler saate, sandıklar ise kitaplığa dönüştü. , evde yapabileceğiniz birkaç 'kendin yap' fikrini sizler için derledi...




Geri dönüşüm, tüm dünyada trend hale geldi. Evdeki eskimiş eşyalarını atmayan insanlar, yeteneğini değerlendirdi. Konserve kutuları kalemliğe, düğmeler saate, sandıklar ise kitaplığa dönüştü. TAKVİM, evde yapabileceğiniz birkaç 'kendin yap' fikrini sizler için derledi...

EVİNİZ MİS GİBİ KOKSUN
Evlerde kötü kokulardan kurtulmanın yolu, portakaldan geçiyor. Bunun için bir portakala eşit aralıklarla delik açın. O deliklere karanfilleri yerleştirin. Hem dekoratif bir görüntü sunan hem de yaydığı kokuyla enerji veren portakal ve karanfil ikilisine misafirleriniz bayılacak!

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