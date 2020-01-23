dönüşüm,tüm dünyadatrendhalegeldi.Evdekieskimişeşyalarınıatmayaninsanlar,yeteneğinideğerlendirdi.TAKVİM,evde yapabileceğinizbirkaç'kendinyap' fikrinisizler içinderledi...kötü kokulardan kurtulmanın yolu, portakaldan geçiyor. Bunun için bir portakala eşit aralıklarla delik açın. O deliklere karanfilleri yerleştirin. Hem dekoratif bir görüntü sunan hem de yaydığı kokuyla enerji veren portakal ve karanfil ikilisine misafirleriniz bayılacak!