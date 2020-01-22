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  • 22.01.2020 16:58
  • Son Güncelleme: 22.01.2020 17:09

Son dakika: 'de ! Yaralılar var

Son dakika haberine göre 4 katlı binanın ikinci katında bulunan dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi. Olayda bir kişi yaralandı.

4 katlı binanın ikinci katında bulunan dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi. Olayda bir kişi yaralandı.

Ayrıntılar geliyor...

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