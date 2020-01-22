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Otel odasında 8 ceset

Nepal'in Makwanpur bölgesinde kışlık tatil beldesindeki otel odasında bilinci kapalı halde bulunduktan sonra hastaneye kaldırılan 4'ü çocuk 8 Hindistanlı turist hayatını kaybetti. Yetkililer, hayatını kaybedenlerin kapı ve pencereler kapalıyken odada gazlı ısıtıcı çalıştırmış olabileceğini söyledi.

Otel odasında 8 ceset
Nepal'in Makwanpur bölgesinde kışlık tatil beldesindeki otel odasında bilinci kapalı halde bulunduktan sonra hastaneye kaldırılan 4'ü çocuk 8 Hindistanlı turist hayatını kaybetti. Yetkililer, hayatını kaybedenlerin kapı ve pencereler kapalıyken odada gazlı ısıtıcı çalıştırmış olabileceğini söyledi.

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