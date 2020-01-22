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  • 22.01.2020 11:46
  • Son Güncelleme: 22.01.2020 11:53

Firari asker 26 yıl sonra yakalandı

'da, 26 sene önce vatani görevini yaptığı 'daki birliğinden firar eden 58 yaşındaki H.S., tarafından yapılan yol kontrolünde yakalandı.

Firari asker, 26 yıl sonra yakalandı

tarafından Kayapınar ilçesindeki Pirinçlik Jandarma Karakol Komutanlığı önünde yapılan yol kontrolü sırasında şüphe üzerine bir araç durduruldu. Araçtaki yolcu, jandarmaya kimliğinin yanında olmadığını söyledi. Şüpheli hareketleri üzerine de araçtan indirildi. Bunun üzerine cebindeki kimliğini çıkarıp jandarmaya teslim etti.

GÖZALTINA ALINDI
Yapılan kimlik sorgusunda, şüphelinin, 3'üncü tarafından 'Askeri Ceza Kanununa Muhalefet' suçundan aranan H.S. olduğu tespit etildi. 1994 yılında vatani görevini yaptığı birliğinden firar ettiği ortaya çıkan H.S. gözaltına alındı.

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