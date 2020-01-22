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  • 22.01.2020 15:59
  • Son Güncelleme: 22.01.2020 15:59

'da operasyonu: 12 gözaltı

'da yapılan operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametleri ve araçlarında yapılan aramalarda ise 240 gram metamfetamin, satışa hazır halde bir miktar esrar, bir miktar ecstasy hap ele geçirildi.

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametleri ve araçlarında yapılan aramalarda ise 240 gram metamfetamin, satışa hazır halde bir miktar esrar, bir miktar ecstasy hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 12 şahıstan 5'i hakkında kullanmak, madde satın almak veya bulundurmak suçundan adli işlem yapılırken, D.B., Ö.C., H.H.A., H.K., F.Ç., M.B. ve K.A. isimli şahıslar ise uyuşturucu ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi.

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