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  • 21.01.2020 13:48
  • Son Güncelleme: 21.01.2020 13:54

Son dakika: Bağlantı Yolu'nda trafiği kilitleyen ! Hafriyat tırı devrildi

Son dakika haberi... Haramidere bağlantı yolu Bahçeşehir istikametinde, virajı alamayan hafriyat kamyonu devrildi. nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.

TEM'de trafiği kilitleyen kaza!

Haramidere Bağlantı Yolu Bahçeşehir istikametinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat tırı devrildi. Yan yatmış tırın dorsesindeki toprak yola saçıldı.



nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.



İŞTE İSTANBUL'DA GÜNCEL YOL DURUMU:

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