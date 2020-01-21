Esenyurt Haramidere TEM Bağlantı Yolu Bahçeşehir istikametinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat tırı devrildi. Yan yatmış tırın dorsesindeki toprak yola saçıldı.
Kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.
İŞTE İSTANBUL'DA GÜNCEL YOL DURUMU:
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