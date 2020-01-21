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  • 21.01.2020 10:29
  • Son Güncelleme: 21.01.2020 10:29

Son dakika: Ekmek arasına gizlenmiş 2 bin hap ele geçirildi

Son dakika haberi... 'in Yenişehir ilçesinde ekmek içerisine gizlenmiş 2 bin hap ele geçirildi, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Ekmek arası uyuşturucu!

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, uyruklu Ş.H'nin elinde bulundurduğu çok sayıda sentetik hapı satmaya çalıştığı bilgisini alan ekipler harekete geçti.

Şüpheliyi teknik takibe alan ekipler, Ş.H'nin kullandığı otomobili Güvenevler Mahallesi'nde durdurdu.

Yapılan aramada araç içerisinde bulunan iki somun ekmeği arasına gizlenmiş 2 bin hap ele geçirildi.

Ş.H. gözaltına alındı.

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