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  • 21.01.2020 12:05
  • Son Güncelleme: 21.01.2020 12:05

'te '' operasyonu: 3 gözaltı

'te, polis ekiplerince düzenlenen 3 operasyonda, 2 bin 50 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı. İş yeri sahibi ve TIR sürücüleri gözaltına alındı.

Gaziantep'te 'kaçak sigara' operasyonu: 3 gözaltı

Kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yürüten Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent girişinde sürücülerinden şüphelendiği 2 TIR'ı durdurarak, arama yaptı. Arama yapılan araçların gizli bölmelerine yerleştirilmiş 1620 paket ele geçirilirken, TIR sürücüleri gözaltına alındı.

İŞ YERİ SAHİBİ GÖZALTINDA
Ünaldı Mahallesi'nde bulunan iş yerine düzenlenen baskında ise 430 paket kaçak sigara bulunurken, iş yeri sahibi gözaltına alındı. Sigaralar ile suçta kullanılan çekici ile 2 TIR dorsesine el koyan polis, gözaltına aldığı 3 şüpheliyi sorgulamak üzere emniyete götürdü.

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