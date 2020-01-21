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  • 21.01.2020 10:25
  • Son Güncelleme: 21.01.2020 10:25

'de operasyonu

'de jandarmanın düzenlediği operasyonunda niteliği taşıdığı değerlendirilen 1 altın sikke ile 1 dedektör ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale'de tarihi eser operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin Bolayır köyü Ambarlar mevkiinde arayacağı bilgisi üzerine önlem aldı. Eski Gelibolu- Bolayır yolu Çimpe Kalesi mevkiinde önlem alan ekipler, şüpheli Y.A.'nın içinde bulunduğu aracı durdurdu. Araçta ve Y.A.'nın üzerinde yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 1 altın sikke ve çuval içerisinde 1 dedektör ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.A., jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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