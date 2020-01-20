Eskişehir'de fuhuş operasyonu: 8 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentteki masaj salonlarına eş zamanlı operasyon düzenledi.
Polis, fuhşa aracılık ettikleri öne sürülen N.Y, G.S, T.A, S.T, O.T, P.U, Y.U. ile İ.S'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 2'si savcılıktan, diğerleri ise nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.