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  • 20.01.2020 17:04
  • Son Güncelleme: 20.01.2020 17:04

'de fuhuş operasyonu: 8 gözaltı

'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, 6'sı şartıyla olmak üzere salıverildi

Eskişehir'de fuhuş operasyonu: 8 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentteki masaj salonlarına eş zamanlı operasyon düzenledi.

Polis, fuhşa aracılık ettikleri öne sürülen N.Y, G.S, T.A, S.T, O.T, P.U, Y.U. ile İ.S'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 2'si savcılıktan, diğerleri ise nöbetçi hakimlikçe şartıyla serbest bırakıldı.

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