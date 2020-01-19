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  • 19.01.2020 11:38
  • Son Güncelleme: 19.01.2020 11:46

Uzmanlar uyardı! Karnesini sosyal medyadan paylaşan milyonlarca çocuk tehlikede!

Okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte milyonlarca öğrenci karne aldı. Mutluluklarını yakınlarıyla paylaşmak isteyen öğrenciler karnelerin fotoğraflarını sosyal medya hesaplarına yükledi. Ancak kendilerini bekleyen tehlikenin farkında değillerdi. DPC Başkanı son dakika açıklamalarıyla karnesini sosyal medyada paylaşana öğrencileri ve velileri uyardı. Karne aldıktan sonra sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar da nelere dikkat edilmeli?

Milyonlarca öğrenci karnesini aldı. Sömestr tatiline giren öğrencilerin çoğu karnesini sosyal medyada paylaştı. Fakat sosyal medyada paylaşılan karnelerde yer alan kişisel bilgilerin ele geçirilmesi konusunda uzmanlar öğrencileri ve velileri uyardı. DPC Kişisel Veri Koruma Danışmanlığı Yönetim Kurulu Başkanı Sefa Karcıoğlu, çocukların karnelerde yer alan TC kimlik numaraları, sınıfları gibi kişisel verilerini paylaşmamaları konusunda velileri uyardı.

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