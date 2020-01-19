Uzmanlar uyardı! Karnesini sosyal medyadan paylaşan milyonlarca çocuk tehlikede!

Milyonlarca öğrenci karnesini aldı. Sömestr tatiline giren öğrencilerin çoğu karnesini sosyal medyada paylaştı. Fakat sosyal medyada paylaşılan karnelerde yer alan kişisel bilgilerin ele geçirilmesi konusunda uzmanlar öğrencileri ve velileri uyardı. DPC Kişisel Veri Koruma Danışmanlığı Yönetim Kurulu Başkanı Sefa Karcıoğlu, çocukların karnelerde yer alan TC kimlik numaraları, sınıfları gibi kişisel verilerini paylaşmamaları konusunda velileri uyardı.
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