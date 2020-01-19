Bitlis Güroymak'tan gelen son dakika haberi bölge insanını üzdü. Silahlı saldırı ile işlenen cinayetin kurbanının bölgede tanınan ve sevilen isimlerden Aldürkerim Çevik olduğu öğrenildi. İşte cinayete ve Çevik'e ait ayrıntılar;

BÖLGEDE TANINMIŞ KANAAT ÖNDERLERİNDENDİ

Bitlis'in Güroymak ilçesinde yaşamış merhum Nakşibendî şeyhi Muhammed Ziyaeddin'in torunu ve bölgenin en tanınan kanaat önderlerinden Abdülkerim Çevik, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Çevik'in cenazesi, Güroymak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

MÜDERRİSLİK YAPIYORDU

Bitlis İli Güroymak İlçesinde bulunan Norşin medresesinde Başmüderris olan Abdulkerim Çevik, aynı zamanda Anadolu Üniversitesi İlahiyat ve Sosyoloji bölümleri mezunu...

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Erentepe Mahallesi'ndeki Muhammed Hafit Efendi Mescidi'ne giden Y.Ş, burada görüştüğü Çevik'e silahla ateş açtı. Ağır yaralanan Çevik, ambulansla kaldırıldığı Güroymak Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından gözaltına alınan Y.Ş'nin üzerinde 3 ruhsatsız silah bulundu.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay ve İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar da hastaneye giderek olay hakkında bilgi aldı.

BAKAN SOYLU, TWİTTER'DAN ÜZÜNTÜSÜNÜ DİLE GETİRDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çok hüzünlüyüm. Bir alimin ölümü, bir alemin ölümüdür. Bitlis Güroymak (Norşin) Medresesi Başmüderrisi Seyda Abdülkerim Çevik Allah'a yürüdü. Allah rahmet eylesin" paylaşımıyla üzüntüsünü dile getirdi.