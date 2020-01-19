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  • 19.01.2020 15:44
  • Son Güncelleme: 19.01.2020 15:44

Son dakika haberi: Bitlis'te tanınmış kanaat önderlerinden öldürüldü!

Bitlis’ten gelen son dakika haberine göre Güroymak ilçesinde yaşamış merhum Nakşibendi şeyhi Muhammed Ziyaeddin’in torunu ve bölgenin tanınmış kanaat önderlerinden , uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan Y.Ş'nin üzerinde 3 ruhsatsız silah bulundu.

Nakşibendî şeyhinin torunu Çevik öldürüldü!

'tan gelen son dakika haberi bölge insanını üzdü. Silahlı saldırı ile işlenen in kurbanının bölgede tanınan ve sevilen isimlerden Aldürkerim Çevik olduğu öğrenildi. İşte cinayete ve Çevik'e ait ayrıntılar;

BÖLGEDE TANINMIŞ KANAAT ÖNDERLERİNDENDİ
Bitlis'in Güroymak ilçesinde yaşamış merhum Nakşibendî şeyhi Muhammed Ziyaeddin'in torunu ve bölgenin en tanınan kanaat önderlerinden , uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Çevik'in cenazesi, Güroymak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

MÜDERRİSLİK YAPIYORDU
Bitlis İli Güroymak İlçesinde bulunan Norşin medresesinde Başmüderris olan Abdulkerim Çevik, aynı zamanda İlahiyat ve Sosyoloji bölümleri mezunu...

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Erentepe Mahallesi'ndeki Muhammed Hafit Efendi Mescidi'ne giden Y.Ş, burada görüştüğü Çevik'e silahla ateş açtı. Ağır yaralanan Çevik, ambulansla kaldırıldığı Güroymak Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından gözaltına alınan Y.Ş'nin üzerinde 3 ruhsatsız silah bulundu.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay ve İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar da hastaneye giderek olay hakkında bilgi aldı.

BAKAN SOYLU, TWİTTER'DAN ÜZÜNTÜSÜNÜ DİLE GETİRDİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çok hüzünlüyüm. Bir alimin ölümü, bir alemin ölümüdür. Bitlis Güroymak (Norşin) Medresesi Başmüderrisi Seyda Abdülkerim Çevik Allah'a yürüdü. Allah rahmet eylesin" paylaşımıyla üzüntüsünü dile getirdi.

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