Emmoğlu

Türk hackerlar, Casey Neistat 'ın Spotify'daki hesabını ele geçirdi.yükledi. New york 'un Times Meydanı şarkısıyla inledi. ABD 'liler şaşkınlıkla dinledi.ABD'li YouTuber Casey Neistat'ın Spotify hesabı hackerlar tarafından ele geçirildi. Listesi de Times Meydanı'nda çalınca, New Yorklular Ferdi Tayfur 'un 'Huzurum Kalmadı' şarkısını dinledi.yakın takipçisi bulunan dünyaca ünlü YouTuber Casey Neistat'ın Spotify hesabı ele geçirildi. ABD'li YouTuber'ın hack'lendiği Twitter hesabından yaşadığı sorun ve karşılaştığı yeni şarkı listesini duyurmasıyla ortaya çıktı. Hackerlar, Neistat'ın şarkı listesine Ferdi Tayfur'un "Huzurum Kalmadı", "Emmioğlu", "Bana Sor" gibi şarkılarını yükledi.YouTuber'ın Times Meydanı'ndaki tanıtımında Ferdi Tayfur çalınca, New Yorklular şaşkına döndü. Sosyal medyada da trend topic olan bu olay sonrasında açıklama yapan 38 yaşındaki Casey Neistat attığı twette "Hey Spotify yardım et! Eminim ki birisi benim hesabımı çaldı. Tüm çalma listelerim ve her şey gitti. Ayrıca (hesabımı ele geçiren kişinin müzik zevkine laf etmek istemiyorum) bu normalde dinlediğim müzik türü değil" diye yazdı.Arabesk bir diğer önemli ismi Hakkı Bulut 'un "Benim 3 Yaşında Bir Kardeşim Var" parçası da Times Meydanı'nda yankılandı.