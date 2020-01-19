Hırsızlık bataklıkta bitti! Polisten kaçarken çamura saplandı

Hırsızlık bataklıkta bitti. Olay dün İstanbul Arnavutköy'de meydana geldi. Otomobil hırsızlığı ihbarını alan polis, şüphelilerin peşine düştü. Orhan Y., İbrahim K. ve Öner D.'yi gözaltına aldı. Kaçan şüpheli Doğukan G. hafriyat döküm sahasında bataklık alana saplandı.
Kurtulmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Sabah saatlerinde hafriyat sahası çalışanlarına bağırarak sesini duyuran şüpheli, 2 saatlik bir çalışma sonucu çamurdan çıkarıldı. Daha sonra hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kurtulmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Sabah saatlerinde hafriyat sahası çalışanlarına bağırarak sesini duyuran şüpheli, 2 saatlik bir çalışma sonucu çamurdan çıkarıldı. Daha sonra hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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