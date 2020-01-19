Duası kabul oldu!

Balıkesir'de 2 çocuk babası olan ve rahatsızlanmadan önce oto yıkamacılığı yapan 41 yaşındaki Neşat Akkuyu, önceki gün sonra sosyal medya hesabından, 'Allah'ım al şu canımı, kurtar beni' şeklinde bir paylaşımda bulundu. Çok geçmeden vefat etti. Akkuyu, öğle namazını müteakip Darsofa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
- Yaşam
- 19.01.2020
- Gazete
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