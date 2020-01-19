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Duası kabul oldu!

'de 2 çocuk babası olan ve rahatsızlanmadan önce oto yıkamacılığı yapan 41 yaşındaki , önceki gün sonra hesabından, 'Allah'ım al şu canımı, kurtar beni' şeklinde bir paylaşımda bulundu. Çok geçmeden vefat etti. Akkuyu, öğle namazını müteakip 'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Duası kabul oldu!
Balıkesir'de 2 çocuk babası olan ve rahatsızlanmadan önce oto yıkamacılığı yapan 41 yaşındaki Neşat Akkuyu, önceki gün sonra hesabından, 'Allah'ım al şu canımı, kurtar beni' şeklinde bir paylaşımda bulundu. Çok geçmeden vefat etti. Akkuyu, öğle namazını müteakip 'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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