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Donduran soğuklar

Akdeniz'de sıcak hava dikkat çekerken, Doğu illerimizde kış hayatı felç etti. Soğuk hava Kars'ta hayatı adeta esir aldı. Soğukta kaş ve kirpiklerin tamamen donduğu Kars'ta soğuk hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Eksi 25 dereceyi gören Kars'ta vatandaşların yüzü ve saçları buz kaplandı.

Donduran soğuklar
Akdeniz'de sıcak hava dikkat çekerken, Doğu illerimizde kış hayatı felç etti. Soğuk hava Kars'ta hayatı adeta esir aldı. Soğukta kaş ve kirpiklerin tamamen donduğu Kars'ta soğuk hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Eksi 25 dereceyi gören Kars'ta vatandaşların yüzü ve saçları buz kaplandı.

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