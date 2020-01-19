Donduran soğuklar Akdeniz'de sıcak hava dikkat çekerken, Doğu illerimizde kış hayatı felç etti. Soğuk hava Kars'ta hayatı adeta esir aldı. Soğukta kaş ve kirpiklerin tamamen donduğu Kars'ta soğuk hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Eksi 25 dereceyi gören Kars'ta vatandaşların yüzü ve saçları buz kaplandı.

Akdeniz'de sıcak hava dikkat çekerken, Doğu illerimizde kış hayatı felç etti. Soğuk hava Kars'ta hayatı adeta esir aldı. Soğukta kaş ve kirpiklerin tamamen donduğu Kars'ta soğuk hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Eksi 25 dereceyi gören Kars'ta vatandaşların yüzü ve saçları buz kaplandı. TÜM MANŞETLER