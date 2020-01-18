Kartal'da dün akşamdan beri kendisinden haber alınamayan Cennet Mirzanlı (75) için yakınları kayıp ilanı verdi. Yakınları da kadını aramaya başladı. Sabah saatlerinde sahilde yürüyüş yapanlar deniz üzerinde hareketsiz yatan bir kişiyi gördü.
Son dakika: Kartal'da 75 yaşındaki kadının cesedi denizde bulundu
Son dakika... Kartal'da kendisinden dün akşamdan beri haber alınamayan 75 yaşındaki kadının cesedi denizde bulundu. Ceset otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Kartal'da dün akşamdan beri kendisinden haber alınamayan Cennet Mirzanlı (75) için yakınları kayıp ilanı verdi. Yakınları da kadını aramaya başladı. Sabah saatlerinde sahilde yürüyüş yapanlar deniz üzerinde hareketsiz yatan bir kişiyi gördü.
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