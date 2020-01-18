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’de sı yaşandı! 1 kişi yaralandı...

sı büyük paniğe neden oldu. Olay dün 'de yaşandı. 5 katlı binanın ikinci katındaki dairede doğalgaz patlaması meydana geldi. Evde bulunan 1 kişi yaralanırken, çevredeki vatandaşlar patlamanın sesiyle korku içinde uyanarak kendilerini dışarıya attı. Evin duvar ve pencereleri caddeye düşerken adeta ortalık savaş alanına döndü.

'Güm'gören
Doğal gaz sı büyük paniğe neden oldu. Olay dün 'de yaşandı. 5 katlı binanın ikinci katındaki dairede doğalgaz patlaması meydana geldi. Evde bulunan 1 kişi yaralanırken, çevredeki vatandaşlar patlamanın sesiyle korku içinde uyanarak kendilerini dışarıya attı. Evin duvar ve pencereleri caddeye düşerken adeta ortalık savaş alanına döndü. Osman Dal, "Yatıyordum, büyük bir gürültü geldi, bina sallandı. Merak ettim, geldik çığlıklar geliyordu. Doğal gaz patlaması olduğunu söylüyorlar" diye konuştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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