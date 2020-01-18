Doğal gaz patlaması büyük paniğe neden oldu. Olay dün İstanbul Güngören'de yaşandı. 5 katlı binanın ikinci katındaki dairede doğalgaz patlaması meydana geldi. Evde bulunan 1 kişi yaralanırken, çevredeki vatandaşlar patlamanın sesiyle korku içinde uyanarak kendilerini dışarıya attı. Evin duvar ve pencereleri caddeye düşerken adeta ortalık savaş alanına döndü. Osman Dal, "Yatıyordum, büyük bir gürültü geldi, bina sallandı. Merak ettim, geldik çığlıklar geliyordu. Doğal gaz patlaması olduğunu söylüyorlar" diye konuştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Yaşam
- 18.01.2020
- Gazete
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