Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Şubat 2020 celp döneminde askerlik görevini yerine getirecek yükümlüker, askerlik yerlerini merak ediyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuru ile birlikte merak edilen sorular yanıt buldu. Bilindiği üzere, yeni askerlik sistemi ile birlikte askerlik süresi 6 aya düşmüştü. Peki, 2000/1 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB Şubat 2020 askerlik yerleri sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK? (ŞUBAT 2020)

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü (ASAL) tarafından yapılan açıklamaya göre, seçim ve sınıflandırma sonuçları Milli Savunma Bakanlığınca 24 Ocak 2020 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak.

Şubat 2020 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin, 20 Aralık 2019 (dahil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmeti tercihini e-devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmeti tercihini yapmayanlar mevcut bilgilerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacına göre sınıflandırma işlemine tabi tutulacaklardır.

Şubat 2020 celp duyurusu için bir sonraki sayfaya geçiniz...