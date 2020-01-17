Mobbing iddiası

G.Antep'te Zeugma Mozaik Müzesi'nde 2 yıldır görevli arkeolog Merve Kaçmış (33), izne ayrılarak, Diyarbakır'daki ağabeyi Ömer Kaçmış'ın evine gitti. Geçen pazartesi 8. kattan atlayarak intihar etti. Kaçmış'ın mobbinge uğradığı iddiasıyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca soruşturma başlatıldı. Bazı personeller görevden uzaklaştırıldı.
- Yaşam
- 17.01.2020
- Gazete
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