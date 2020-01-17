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Mobbing iddiası

G.Antep'te 'nde 2 yıldır görevli arkeolog (33), izne ayrılarak, 'daki ağabeyi 'ın evine gitti. Geçen pazartesi 8. kattan atlayarak etti. Kaçmış'ın mobbinge uğradığı iddiasıyla ilgili Kültür ve Bakanlığı'nca soruşturma başlatıldı. Bazı personeller görevden uzaklaştırıldı.

Mobbing iddiası
G.Antep'te 'nde 2 yıldır görevli arkeolog Merve Kaçmış (33), izne ayrılarak, 'daki ağabeyi 'ın evine gitti. Geçen pazartesi 8. kattan atlayarak etti. Kaçmış'ın mobbinge uğradığı iddiasıyla ilgili Kültür ve Bakanlığı'nca soruşturma başlatıldı. Bazı personeller görevden uzaklaştırıldı.

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