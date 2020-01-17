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  • 17.01.2020 09:17
  • Son Güncelleme: 17.01.2020 09:17

'da 19 düzensiz yakalandı

'nın Kulu ilçesinde yasa dışı yollarla yurda giren uyruklu 8'i çocuk 19 düzensiz yakalandı. Göçmenlere 47 bin 850, sürücülere ise 34 bin 384 lira para cezası verildi.

Konya'da 19 düzensiz göçmen yakalandı

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 'dan 'ya gittikleri öğrenilen 2 taksiyi, Ankara Caddesi'nde durdurdu. Yapılan kontrollerde uyruklu 8'i çocuk 19 kişi yakalandı.

Araç sürücüleri ve yakalananlar emniyete götürülürken, lere 47 bin 850, sürücülere ise 34 bin 384 lira para cezası verildi.

Yapılan işlemlerin ardından düzensiz göçmenler, polis ekiplerince Konya İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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