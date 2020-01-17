Konya'da 19 düzensiz göçmen yakalandı

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Konya'dan Ankara'ya gittikleri öğrenilen 2 taksiyi, Ankara Caddesi'nde durdurdu. Yapılan kontrollerde Afganistan uyruklu 8'i çocuk 19 kişi yakalandı.

Araç sürücüleri ve yakalananlar emniyete götürülürken, göçmenlere 47 bin 850, sürücülere ise 34 bin 384 lira para cezası verildi.

Yapılan işlemlerin ardından düzensiz göçmenler, polis ekiplerince Konya İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.