Kalleş tuzak

Suriye Tel Abyad'da dün YPG'li hainler, bombalı araçla askeri birliğe saldırı düzenledi. Patlamada Binbaşı Şevket Tombul, Teğmen Sinan Bilir ve Onbaşı Mustafa Alpaklı şehit oldu. Suriye Tel Abyad'da dün YPG'li hainler, bombalı araçla askeri birliğe saldırı düzenledi. Patlamada Binbaşı Şevket Tombul, Teğmen Sinan Bilir ve Onbaşı Mustafa Alpaklı şehit oldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.