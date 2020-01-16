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  • 16.01.2020 09:07
  • Son Güncelleme: 16.01.2020 09:07

Son dakika: 'de 36 yakalandı

Son dakika... 'nin ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın 'na gitmek isteyen 36 , tarafından yakalandı.

Yurt dışına kaçarken yakalandılar! Yer: Çanakkale
Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Komutanlığı ekipleri, ilçesi Sivrice açıklarında bir grup olduğunu tespit etti. Bölgeye düzenlenen operasyonda lastik bot içinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın 'na gitmeye çalışan 19'u çocuk, 7'si kadın ve 10'u erkek olmak üzere Afganistan uyruklu 36 kaçak göçmen yakaladı.

Sahil Güvenlik botuyla Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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