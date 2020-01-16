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  • 17.01.2020 07:49
  • Son Güncelleme: 17.01.2020 07:49

'da alkollü kadın ortalığı birbirine kattı

'da alkollü olduğu öğrenilen bir kadın sabah saatlerinde eski sevgilisine ait olduğu iddia edilen bir hamburgercinin camlarını kırdı. Olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınan kadın karakola götürüldü.

Adana'da alkollü kadın ortalığı birbirine kattı

'da ismi açıklanmayan alkollü bir kadın, eski sevgilisi olduğu iddia edilen kişiye ait hamburgercinin camlarını taşla kırdı.

Olay, sabah saat 05.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Gece gürültüyle uyanan vatandaşlar, pencereden dışarıya baktıklarında bir kadının hamburgercinin camlarını taş atarak kırdığını görünce, durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis ekibi, alkollü olduğu belirtilen kadını gözaltına aldı. İsmi açıklanmayan kadının, hamburger restoranının sahibinin eski sevgilisi olduğu iddia edildi. Olayı neden gerçekleştirdiği henüz bilinmeyen kadın ifadesi alınmak üzere Fatih Polis Merkezi'ne götürüldü.

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