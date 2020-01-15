Beyoğlu Taksim Kalyoncukulluğu Caddesi üzerindeki bulunan HDP İstannbul İl Başkanlığı binası önüne gelen 1 kişi 7 el havaya ateş etti. Olayın gerçekleştiği yerin yakınında bulunan Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü binasındaki polis ekipleri hemen duruma müdahale etti. Şüpheli Ö.H.S. silahla birlikte yakanarak yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan silahın ruhsatsız olduğu belirlendi.