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  • 15.01.2020 15:39
  • Son Güncelleme: 15.01.2020 16:10

Son dakika: Beyoğlu'ndaki binası önünde hareketli dakikalar! Havaya ateş açıldı

Son dakika haberine göre üzerinde bulunan önüne gelen bir kişi havaya 7 el ateş etti. Şüpheli daha sonra polise giderek teslim oldu.

HDP binası önünde hareketli dakikalar! Havaya ateş açıldı

Beyoğlu Taksim Kalyoncukulluğu Caddesi üzerindeki bulunan İstannbul İl Başkanlığı binası önüne gelen 1 kişi 7 el havaya ateş etti. Olayın gerçekleştiği yerin yakınında bulunan Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü binasındaki polis ekipleri hemen duruma müdahale etti. Şüpheli Ö.H.S. silahla birlikte yakanarak yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan silahın ruhsatsız olduğu belirlendi.

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