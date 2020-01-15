Müthiş oyun Sadece sinemada değil, tiyatro sahnesinde de tarihsel gerçekliği anlatan oyunlar hep ilgi gördü. Şehir Tiyatroları'nın sahneye koyduğu İspanya iç savaşı döneminde geçen 'Ay Carmela' da o oyunlardan. Jose Sanchis Sinisterra'nın yazdığı, Naşit Özcan'ın yönettiği oyun, biletleri en çabuk tükenen oyunlardan biri...

Sadece sinemada değil, tiyatro sahnesinde de tarihsel gerçekliği anlatan oyunlar hep ilgi gördü. Şehir Tiyatroları'nın sahneye koyduğu İspanya iç savaşı döneminde geçen 'Ay Carmela' da o oyunlardan.



Jose Sanchis Sinisterra'nın yazdığı, Naşit Özcan'ın yönettiği oyun, biletleri en çabuk tükenen oyunlardan biri... Oyunda, İspanya iç savaşında Franco rejimi tarafından rehin alınan Carmela ve Paulino adlı karı koca iki oyuncunun istemedikleri bir gösteriye zorlanmaları ve bu süreçte yaşadıkları olaylar nedeniyle birbirlerini, evliliklerini, sevgilerini, savaşı sorgulamaları anlatılıyor.



Ada Alize Ertem, Çağatay Palabıyık ve Deran Özgen'in rol aldığı oyun da tam not aldı.



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