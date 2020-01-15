Milyonlarımı yediler İzmir'in en büyük şirketlerinden 'Özkan Demir Çelik'in sahibi olan Özkan Ailesi 'hisse paylaşımı' nedeniyle birbirine düştü. Uğur Özkan, başkanı olduğu Altınordu'yu dünya gündemine taşıyan ünlü işadamı Seyit Mehmet Özkan (Özkan Demir Çelik Yönetim Kurulu Başkanı) ile aile fertlerine 'ihtarname' çekti.

İzmir'in en büyük şirketlerinden 'Özkan Demir Çelik'in sahibi olan Özkan Ailesi 'hisse paylaşımı' nedeniyle birbirine düştü. Uğur Özkan, başkanı olduğu Altınordu'yu dünya gündemine taşıyan ünlü işadamı Seyit Mehmet Özkan (Özkan Demir Çelik Yönetim Kurulu Başkanı) ile aile fertlerine 'ihtarname' çekti. Uğur Özkan, şirketin yüzde 27.5 hissesinin sahibi olduğunu ve hisseleri aile fertlerine devrettiğini belirterek, "538 milyon TL alacağımın yalnızca 90 milyon TL'lik kısmı ödendi. Kalan alacağımı yıllardır alamıyorum" dedi. TÜM MANŞETLER