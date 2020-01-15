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’a bir çare

Atilla-Ceylan , 6.5 ay önce kızları 'ı kucakladı. Ancak kalbi delik yavru, hala taburcu olamadı. ağladı: Ne olur evladımızı kurtarın.

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