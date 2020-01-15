Aydınlı Atilla-Ceylan Gedik, 6.5 ay önce kızları Mihriban'ı kucakladı. Ancak kalbi delik yavru, hala taburcu olamadı. Aile ağladı: Ne olur evladımızı kurtarın. Aydınlı Atilla-Ceylan Gedik, 6.5 ay önce kızları Mihriban'ı kucakladı. Ancak kalbi delik yavru, hala taburcu olamadı. Aile ağladı: Ne olur evladımızı kurtarın.
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