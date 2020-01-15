Manisa'da korkunç olay! Evine gizlice girdi, defalarca bıçakladı... Manisa'nın Akhisar ilçesinde, Zeki C. (36), binanın dışından tırmanıp, balkondan girdiği evde, kendisinden ayrılmak isteyen Deniz Gezginci’yi (36) defalarca bıçaklayıp, ağır yaraladı. Gezginci kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, kadının durumunu sormak için hastaneye gelen ve aşırı alkollü olduğu belirtilen Zeki C., polis tarafından gözaltına alındı.





Manisa'da Zeki C. balkondan girdi. Sevgilisi Deniz Gezginci'yi bıçakla katletti. Cezaevine gönderildi. TÜM MANŞETLER