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  • 15.01.2020 12:58
  • Son Güncelleme: 15.01.2020 13:18

'da yüzünden yanmışlardı! Flaş açıklama geldi!

Afyonkahisar'da okul bahçesinde oynadıkları yüzünden vücudunda yanıklar oluşan çocuklar hakkında flaş bir açıklama geldi. Sosyal Bilimler Üniversitesi (AFSÜ) Rektörü Prof. Dr. , kar topu oynarken vücutlarında yanık oluşan ve halen hastanelerinde tedavileri süren 2 çocuğun durumları en ağır olan vakalar olduğunu belirterek, gerekmesi halinde plastik cerrahi uygulanacağını söyledi.

AFSÜ Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, 10 Ocak Gazeteciler Günü'nü kutlamak dolayısıyla düzenlediği programda Atatürk İlkokulu bahçesinde kar topu oynayan 9 çocuğun vücutlarında oluşan yanıklarla ilgili bilgi verdi. Halen üniversitelerinin hastanesinde tedavisi süren 2 öğrencinin yanıklarının ciddi olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Okumuş, "Hastanemizde tedavi gören 2 çocuğumuz en ağır durumda olan vakalar. Vücutlarında da ikinci ve üçüncü derece yanıklar var. Tedavi ve iyileşme sürecinde izlemeye devam ediyoruz. Yanığın seyrine göre gerekirse plastik cerrahi yapılacak. Vücutlarında ciddi yanıklar olduğunu ancak sağlık durumlarının da iyi olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

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