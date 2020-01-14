On Numara'da 3 kişiye 195’er bin On Numara'da 3 kişiye 195’er bin... 10 bilen 3 kişi, 195.159'ar lira kazandı. 9 bilenler 2.935, 8 bilenler 161, 7 bilenler 23, 6 bilenler 4, hiçbir numarayı bilemeyenler 3 lira alacak.

10 bilen 3 kişi, 195.159'ar lira kazandı. 9 bilenler 2.935, 8 bilenler 161, 7 bilenler 23, 6 bilenler 4, hiçbir numarayı bilemeyenler 3 lira alacak.



1, 3, 5, 7, 8, 12, 13, 19, 25, 37, 38, 40, 42, 45, 47, 48, 54, 55, 57, 67, 68, 80



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