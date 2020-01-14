On Numara'da 3 kişiye 195’er bin

10 bilen 3 kişi, 195.159'ar lira kazandı. 9 bilenler 2.935, 8 bilenler 161, 7 bilenler 23, 6 bilenler 4, hiçbir numarayı bilemeyenler 3 lira alacak.
1, 3, 5, 7, 8, 12, 13, 19, 25, 37, 38, 40, 42, 45, 47, 48, 54, 55, 57, 67, 68, 80
1, 3, 5, 7, 8, 12, 13, 19, 25, 37, 38, 40, 42, 45, 47, 48, 54, 55, 57, 67, 68, 80
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