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  • 14.01.2020 09:04
  • Son Güncelleme: 14.01.2020 09:04

'de iki haftada 515 kaçak göçmen yakalandı

'nin ilçesinde son iki haftada yasa dışı yollarla 'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen toplam 515 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Çanakkale'de iki haftada 515 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam ediyor.

Bu kapsamda, ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından düzenlenen 12 ayrı operasyonda, 247'si çocuk, 114'ü kadın ve 154'ü erkek olmak üzere 471'i uyruklu, 5'i uyruklu, 15'i uyruklu, 12'si uyruklu, 10'u Kongo uyruklu ve 2'si uyruklu toplam 515 kaçak göçmen yakalandı.

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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