Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefonla aradıkları kişileri, kendilerini 'polis', 'hakim', 'savcı' ve 'asker' olarak tanıtarak dolandırdığı iddia edilen şebekeyi deşifre etti. Şebeke üyesi oldukları öne sürülen 42 kişi hakkında gözaltı kararının çıkartılmasının ardından, bugün şafak vakti şüphelilerin evlerine eş zamanlı baskınlar yapıldı. Evlerde yapılan aramalarda haklarında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.