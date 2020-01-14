10 milyonluk operasyon Yalova'da iki kişi, alıcı gibi davranan jandarmaya 10 tarihi el yazması satmaya çalışırken yakalandı. Eserlerin değerinin 1.500 bin euro (yaklaşık 10 milyon TL) olduğu öğrenildi.

Yalova'da iki kişi, alıcı gibi davranan jandarmaya 10 tarihi el yazması satmaya çalışırken yakalandı. Eserlerin değerinin 1.500 bin euro (yaklaşık 10 milyon TL) olduğu öğrenildi. TÜM MANŞETLER