Bugünkü
Takvim

10 milyonluk operasyon

Yalova'da iki kişi, alıcı gibi davranan jandarmaya 10 tarihi el yazması satmaya çalışırken yakalandı. Eserlerin değerinin 1.500 bin euro (yaklaşık 10 milyon TL) olduğu öğrenildi.

10 milyonluk operasyon
Yalova'da iki kişi, alıcı gibi davranan jandarmaya 10 tarihi el yazması satmaya çalışırken yakalandı. Eserlerin değerinin 1.500 bin euro (yaklaşık 10 milyon TL) olduğu öğrenildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam Haberleri10 milyonluk operasyon
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri