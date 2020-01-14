10 milyonluk operasyon

Yalova'da iki kişi, alıcı gibi davranan jandarmaya 10 tarihi el yazması satmaya çalışırken yakalandı. Eserlerin değerinin 1.500 bin euro (yaklaşık 10 milyon TL) olduğu öğrenildi. Yalova'da iki kişi, alıcı gibi davranan jandarmaya 10 tarihi el yazması satmaya çalışırken yakalandı. Eserlerin değerinin 1.500 bin euro (yaklaşık 10 milyon TL) olduğu öğrenildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.