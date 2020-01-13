Traktör faciası

Aydın'da işçileri taşıyan A.E. idaresindeki traktör, manevra yaparken devrildi. Berna Çürükoğlu, araçtan yere düşerek başını taşa vurdu. Sağlık ekipleri, talihsiz kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayın şoku ile kalp krizi geçiren sürücü A.E., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
- Yaşam
- 13.01.2020
- Gazete
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