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  • 13.01.2020 10:57
  • Son Güncelleme: 13.01.2020 10:59

ka: ’de su i devrildi: 2 kişi yaralandı

ka haberi... ’de, Belediyesine ait su i devrildi, 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İstanbul'da tanker devrildi! Yaralılar var
'de İmrahor Caddesi'nde Belediyesine ait su i devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. da ilk belirlemelere göre 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

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