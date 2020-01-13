İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gökdere Mahallesi'ndeki depoda yüklü miktarda kaçak akaryakıt bulunduğu ihbarı üzerine operasyon düzenledi.
Operasyonda depodaki 107 bin 300 litre kaçak akaryakıta el konuldu.
Depoda bulunan N.Ü. hakkında yasal işlem başlatıldı.
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