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  • 13.01.2020 12:24
  • Son Güncelleme: 13.01.2020 12:25

: 'in ilçesinde 107 bin 300 litre ele geçirildi

haberi... 'in ilçesinde düzenlenen operasyonda 107 bin 300 litre ele geçirildi. Depoda bulunan N.Ü. hakkında yasal işlem başlatıldı.

İzmir'de şoke eden görüntü! Tam 107 bin 300 litre

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gökdere Mahallesi'ndeki depoda yüklü miktarda bulunduğu ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda depodaki 107 bin 300 litre kaçak akaryakıta el konuldu.

Depoda bulunan N.Ü. hakkında yasal işlem başlatıldı.

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