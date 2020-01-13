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  • 13.01.2020 09:21
  • Son Güncelleme: 13.01.2020 09:21

Son dakika: 'te gasp zanlısı 3 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberine göre 'te 5 ayrı gasp olayını gerçekleştirdiği iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin gasp anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Gaziantep'te gasp zanlısı 3 şüpheli tutuklandı

Emniyetten yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Taşkent, Cemal Gürsel, Cengiz Topel mahallelerinde ve İnönü Mahallesi'nde 2 kez meydana gelen gasp olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

Yapılan güvenlik kamerası incelemelerinde zanlıların kimliklerini tespit eden polis ekipleri, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerin gasp anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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