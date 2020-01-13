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  • 13.01.2020 11:21
  • Son Güncelleme: 13.01.2020 11:22

'daki kalaşnikoflu te yeni gelişme!

'nın İnegöl ilçesinde, 'yi (52) otomobili ile seyir halindeyken kalaşnikofla öldüren (31) ve azmettirici 'a (33) verilen hapis cezalarının Yargıtay tarafından bozulması üzerine yapılan yeniden yargılamada, savcı, ağırlaştırılmış cezası istedi.

Kalaşnikoflu cinayette yeni gelişme!

'nın İnegöl ilçesinde 4 Ocak 2015 tarihinde, yanında 2 kişi bulunan 'nin 16 PS 333 plakalı otomobiline, Alanyurt Yolu üzerinde, başka bir otomobilden kalaşnikof tüfekle ateş açıldı. Saldırıda ağır yaralanan Efe, tedaviye alındığı hastanede 10 gün sonra hayatını kaybetti.

in ardından geniş çalışma başlatan polis, azmettirici olduğu belirlenen 'ı, olaydan 2 gün sonra Bursa'da yakalayarak, gözaltına aldı. Mayıl'ın ifadeleri üzerine saldırıyı gerçekleştirdiği ortaya çıkan , kaçtıktan 170 gün sonra, kardeşinin Yeniceköy Mahallesi'ndeki evine özel harekat polislerinin de katılımıyla düzenlenen operasyonla yakalandı.

İnegöl 'nde yapılan yargılamada tutuklu sanıkar Gökhan Akın ve Emin Mayıl, cezasına çarptırıldı. Kararın, Yargıtay tarafından bozulması üzerine yeniden yapılan yargılamada duruşma savcısı, 2 sanığa da ağırlaştırılmış müebbet hapis ceza verilmesini istedi. Duruşma ertelendi.

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