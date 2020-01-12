Bugünkü
Takvim

Yer: ... Misafirliğe gitti kuzenini önce uyuttu, sonra bileziklerini çaldı

'da geçen yıl K.'nin evine, halasının kızı A. ile kocası Bekir A., misafirliğe geldi. Çift, Gülşen K.'nin kahvesi ile meyve suyuna uyku ilacı kattı. Kadının kolundaki 6 altın burma bileziği çıkarıp, aldı. Daha sonra da kaçtı. Mustafa K., eşini yarı baygın halde bulup, polis ve sağlık ekiplerini aradı. Şikayet üzerine gözaltına alınan Dilek A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyutup çaldı
Antalya'da geçen yıl Gülşen K.'nin evine, halasının kızı Dilek A. ile kocası Bekir A., misafirliğe geldi. Çift, K.'nin kahvesi ile meyve suyuna uyku ilacı kattı. Kadının kolundaki 6 altın burma bileziği çıkarıp, aldı. Daha sonra da kaçtı. Mustafa K., eşini yarı baygın halde bulup, polis ve sağlık ekiplerini aradı. Şikayet üzerine gözaltına alınan A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriYer: Antalya... Misafirliğe gitti kuzenini önce uyuttu, sonra bileziklerini çaldı
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri