Antalya'da geçen yıl Gülşen K.'nin evine, halasının kızı Dilek A. ile kocası Bekir A., misafirliğe geldi. Çift, Gülşen K.'nin kahvesi ile meyve suyuna uyku ilacı kattı. Kadının kolundaki 6 altın burma bileziği çıkarıp, aldı. Daha sonra da kaçtı. Mustafa K., eşini yarı baygın halde bulup, polis ve sağlık ekiplerini aradı. Şikayet üzerine gözaltına alınan Dilek A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- Yaşam
- 12.01.2020
- Gazete
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