Sadakat borcuna uymayana tazminat

Otelimizde çalışan bir garson mesai saatlerinde müşterilerden biri ile ilişki yaşamış. Bu nedenle işten çıkarttık. Tazminat ödememiz gerekir mi?
Bu konu Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 14.03.2018 tarihli bir kararında da tartışılmıştır. Buna göre, 4857 Sayılı Kanun'un "İşverenin haklı sebeple derhal fesih hakkı" başlıklı 25. maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinde; işçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller arasında sayılmıştır. İşçinin, işverenin işi ve işyeri ile ilgili hukuken korunması mümkün haklı menfaatlerini koruması, zarar verici veya risk altına sokabilecek davranışlardan kaçınması sadakat borcunun temelini oluşturmaktadır. İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması halinde, işveren derhal (haklı) fesih hakkını kullanabilecektir. İşçinin mesai saatleri içerisinde işyerindeki müşterilerden biri ile yaşadığı olayın sadakat borcuna aykırılık teşkil ettiği ve işverenin iş sözleşmesini tazminatsız bir şekilde derhal feshetme hakkını doğuracak mahiyette olduğu kabul edilmiştir.
Bu konu Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 14.03.2018 tarihli bir kararında da tartışılmıştır. Buna göre, 4857 Sayılı Kanun'un "İşverenin haklı sebeple derhal fesih hakkı" başlıklı 25. maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinde; işçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller arasında sayılmıştır. İşçinin, işverenin işi ve işyeri ile ilgili hukuken korunması mümkün haklı menfaatlerini koruması, zarar verici veya risk altına sokabilecek davranışlardan kaçınması sadakat borcunun temelini oluşturmaktadır. İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması halinde, işveren derhal (haklı) fesih hakkını kullanabilecektir. İşçinin mesai saatleri içerisinde işyerindeki müşterilerden biri ile yaşadığı olayın sadakat borcuna aykırılık teşkil ettiği ve işverenin iş sözleşmesini tazminatsız bir şekilde derhal feshetme hakkını doğuracak mahiyette olduğu kabul edilmiştir.
SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMALhukuk@takvim.com.tr
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