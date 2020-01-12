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  • 12.01.2020 14:11
  • Son Güncelleme: 12.01.2020 14:15

'da asansörü tekmeleyen maganda kamerada

'un iki yakasını birbirine bağlayan ve ulaşım sorununa ilaç olan 'da asansör kullanan bisikletli bir yolcu, tekme ve yumruklarla bindiği asansöre zarar vermeye çalıştı. Görüntüler güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Avrupa ve Asya yakaları arasında deniz altından kesintisiz demir yolu ulaşımı sağlayan , hizmete başladığı 2013 yılından itibaren milyonlarca yolcu tarafından kullanıldı.

Şu an itibarıyla 'un en çok kullanılan ulaşım araçlarından biri olan Marmaray'ın yapımına karşı çıkanlar da oldu.

ASANSÖRE ZARAR VERDİ
Onlardan biri de yaptığıyla güvenlik kameralarına yansıdı. Hem Marmaray'ı kullanıp hem de asansörüne tekme ve yumruk atan şahıs, sosyal medyada büyük tepki topladı.

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