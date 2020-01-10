e Devlet Hac sorgulama! 2020 Hac kesin kayıtları ne zaman yapılacak? Hac fiyatları ne kadar?

e Devlet giriş ile Hac kura sonuçları nasıl sorgulanır? Türkiye'de hac ibadeti için kayıt yaptıranların merakla beklediği hac kurası dün gerçekleştirildi. Kura çekimi katsayılı sisteme göre yapıldı. Kura sonuçlarına göre hak kazanan hacı adayları kesin kayıt işlemlerini gerçekleştirecekler. Hacı adayları, kura çekiminin sonuçlarını e-Devlet ve Diyanet'in resmi internet adresi üzerinden öğrenebilecek. Peki, e Devlet Hac kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2020 Hac kesin kayıtları ne zaman yapılacak? Hac fiyatları ne kadar? İşte detaylar...

E DEVLET DİYANET HAC SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Hac kura sonuçları, e-Devlet sistemi (https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/) üzerinden açıklanacak. Hacı adayları kura sonuçlarına, saat 21.00'den itibaren e-Devlet üzerinden ulaşabilecekler.

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