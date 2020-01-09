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  • 09.01.2020 09:06
  • Son Güncelleme: 09.01.2020 09:06

'da şüpheli araçtan çıkanlar şoke etti

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan bir araçtan yüzlerce kaçak ürün ele geçirildi.

Bursa'da şüpheli araçtan çıkanlar şoke etti

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılık suçlarını önlemeye yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında F.B. isimli şahsın kullandığı araçta yapılan aramada, 61 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ve 241 adet gümrük kaçağı elektronik sigara likiti ele geçirildi.

Polis ekiplerinin şüpheli F.B. hakkında işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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