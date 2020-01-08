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  • 08.01.2020 15:56
  • Son Güncelleme: 08.01.2020 16:17

Son dakika: 'da bir 'de kafenin çatısı çöktü

Son dakika haberine göre Zincirlikuyu'da bulunan bir 'deki kafenin çatısı çöktü. Olay yerinde yaralılar olduğu öğrenilirken bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Zincirlikuyu'da bulunan bir içindeki kafenin çatısı henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Çökme sonucu kafede bulunan bazı müşterilerin yaralandığı belirtiliyor. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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