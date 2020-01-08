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  • 08.01.2020 11:52
  • Son Güncelleme: 08.01.2020 11:52

On binler bekliyor! 2020 kura sonuçları ve

Diyanet Vakfı Konferans Salonu'nda çekilişi yapılan kura sonuçları asil ve yedek listeleri yayınlanacak. Diyanet sorgulama ekranı ile birlikte hac kura sonuçlarını sitesinden ilan edecek. Hacılık çekişine katılan adaylar kura sonuçlarını TC numarası ile sorgulama yaparak öğrenebilecek. Bilgisayar ortamında kamuoyuna açık bir şekilde çekilecek ve canlı olarak da yayınlanacak 2020 yılı hac kurasına ilk kez kayıt olanlar ile hac kayıtları otomatik olarak yenilenen hacı adayları katılacak. Hacı adayları, kura çekiminin ardından sonuçları saat 21.00'den itibaren e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. İşte ve takvim.com.tr'de

Hac kura sonuçları açıklanıyor Diyanet hac sonucu sorgulama

2020 hac kura sonuçları TC kimlik no ile sorgulama Diyanet asıl ve yedek listesi açıklanır açıklanmaz sayfamızda olacak. On binlerce hacı adayı tarafından en çok merak edilen konular arasında Hac kura sonuçları açıklandı mı sorusu yer alıyor. Peki 2020 Hac kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Diyanetten yazılı açıklama geldi mi? İşte detaylar… 2020 yılında itibariyle Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hac kura sonuçları konusuna ilişkin resmi açıklama gerçekleştirdi. İlk kafile kutsal topraklara 22 Haziran'da çıkacak. Son hac kafilesi ise 25 Temmuz'da gidecek. 2020 hac kura sonuçları ise 9 Ocak Perşembe günü açıklanacak. Tam liste saat 21.00'de diyanet.gov.tr'de yayınlanacak.

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