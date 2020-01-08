2020 hac kura sonuçları TC kimlik no ile sorgulama Diyanet asıl ve yedek listesi açıklanır açıklanmaz sayfamızda olacak. On binlerce hacı adayı tarafından en çok merak edilen konular arasında Hac kura sonuçları açıklandı mı sorusu yer alıyor. Peki 2020 Hac kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Diyanetten yazılı açıklama geldi mi? İşte detaylar… 2020 yılında itibariyle Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hac kura sonuçları konusuna ilişkin resmi açıklama gerçekleştirdi. İlk kafile kutsal topraklara 22 Haziran'da çıkacak. Son hac kafilesi ise 25 Temmuz'da gidecek. 2020 hac kura sonuçları ise 9 Ocak Perşembe günü açıklanacak. Tam liste saat 21.00'de diyanet.gov.tr'de yayınlanacak.

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