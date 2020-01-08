Amasya'da 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Samet Aşlı, lösemiye yakalandı. İyileşmesi için ilik nakli olması şarttı. Arkadaşları kendisi için nakil kampanyası başlattı. İki günde rekor bir bağışçı sayısına ulaşıldı. Bin kişi kök hücre bağışı yaptı. Samet'in ablası Güllü Aşlı, "Halkımız sağ olsun. Henüz uygun ilik bulunamadı" dedi.
Samet Mert Aşlı, üç aydır kemoterapi görüyor.
Samet Mert Aşlı, üç aydır kemoterapi görüyor.
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