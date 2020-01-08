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lösemili için seferber oldu

'da 19 yaşındaki üniversite öğrencisi , lösemiye yakalandı. İyileşmesi için olması şarttı. Arkadaşları kendisi için nakil kampanyası başlattı. İki günde rekor bir bağışçı sayısına ulaşıldı. Bin kişi bağışı yaptı. Samet'in ablası , "Halkımız sağ olsun. Henüz uygun ilik bulunamadı" dedi.

Can dostum
Amasya'da 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Samet Aşlı, lösemiye yakalandı. İyileşmesi için olması şarttı. Arkadaşları kendisi için nakil kampanyası başlattı. İki günde rekor bir bağışçı sayısına ulaşıldı. Bin kişi bağışı yaptı. Samet'in ablası , "Halkımız sağ olsun. Henüz uygun ilik bulunamadı" dedi.



Samet Mert Aşlı, üç aydır kemoterapi görüyor.


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