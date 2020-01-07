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  • 07.01.2020 09:05
  • Son Güncelleme: 07.01.2020 09:05

'de terör operasyonu: 12 gözaltı

Son dakika haberine göre 'de, bölücü terör örgütü /'ya yönelik düzenlenen operasyonda örgüt adına faaliyet gösterdikleri belirlenen 12 şüpheli yakalandı.

İzmir'de terör operasyonu: 12 gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, bu sabah bölücü terör örgütü /'ya yönelik operasyon başlattı. Kent merkezi ve Menemen ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyonda örgüt adına faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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